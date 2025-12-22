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Опубликовано 22 декабря 2025, 19:25

В Госдуме призвали создать новый стандарт выдаваемых при рождении документов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oatawa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oatawa

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым предложили внедрить федеральный стандарт для оформления документов на новорождённого в родильных домах. Они направили обращение с этим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА «Новости».

В документе депутаты отмечают, что процесс получения полного пакета документов на новорождённого часто сопряжен с бюрократическими трудностями. Например, для получения штампа о гражданстве РФ требуется личное присутствие в органах МВД, а также необходимо очно оформлять документы о регистрации по месту жительства и полис ОМС. Парламентарии считают, что такие требования создают дополнительную нагрузку на родителей, особенно в первые недели после рождения ребёнка, когда мамам необходимо восстанавливаться и заботиться о малыше.

Депутаты предложили ввести новую практику: все необходимые документы для малыша будут оформлять прямо в роддоме. Это значит, что ещё до выписки мама и ребёнок получат свидетельство о рождении, регистрацию по месту жительства, подтверждение российского гражданства и медицинский полис.

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Полина Никифорова
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