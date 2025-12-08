Путин в Индии
8 декабря, 14:10

Путин назвал недостаточными меры по улучшению демографии

Обложка © Life.ru

Действующих мер для улучшения демографической ситуации в России пока не хватает, заявил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, принятые решения «видимо, недостаточны» для устойчивого роста населения.

«Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно», — заявил глава государства.

«Эффективность высокая»: Life.ru узнал у главного гинеколога страны о вкладе ЭКО в демографию России

Ранее в Госдуме предложили для улучшения демографической ситуации в стране перейти на 30-часовую рабочую неделю. Депутаты полагают, что такие изменения повысят производительность труда за счёт прогресса, укрепления семьи и развития кадров.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • демография
  • Политика России
  • Политика
