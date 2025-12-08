Путин назвал недостаточными меры по улучшению демографии

Действующих мер для улучшения демографической ситуации в России пока не хватает, заявил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, принятые решения «видимо, недостаточны» для устойчивого роста населения.

Ранее в Госдуме предложили для улучшения демографической ситуации в стране перейти на 30-часовую рабочую неделю. Депутаты полагают, что такие изменения повысят производительность труда за счёт прогресса, укрепления семьи и развития кадров.