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Опубликовано 22 декабря 2025, 16:32

Буданов* заявил, что США стали передавать Киеву больше разведданных

Обложка © Wikipedia / ГУР МО Украины

Обложка © Wikipedia / ГУР МО Украины

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины, Кирилл Буданов*, сообщил, что Соединённые Штаты увеличили объемы предоставляемой Киеву разведывательной информации. В беседе с Forbes он подтвердил, что такой обмен информацией с каждым днём становится все более интенсивным, назвав его «взаимовыгодной сделкой».

«Да, конечно, и на самом деле он (обмен) растёт с каждым днём», — сказал Буданов*.

Ранее офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам встречи украинской и американской делегаций, в котором говорится, что в марте США возобновили обмен разведданными и помощь в обеспечении безопасности Украины. Это контрастирует с информацией, распространенной в конце ноября телеканалом ABC. Тогда сообщалось, что Киев получил угрозу от США о полной остановке всей помощи, включая поставки зенитных ракет, обмен разведданными и другие обязательства, в случае отказа от предложенного урегулирования.
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Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Украины со стороны США. По его словам, в настоящее время Штаты лишь теряют время.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Демьянова
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