Трамп заявил, что США прекратили финансовую поддержку Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Украины со стороны США. По его словам, в настоящее время Штаты лишь теряют время.

«Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Республиканец также напомнил, что его предшественник Джо Байден выделил Украине $350 млрд.