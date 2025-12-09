Трамп заявил, что США прекратили финансовую поддержку Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Украины со стороны США. По его словам, в настоящее время Штаты лишь теряют время.
«Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Республиканец также напомнил, что его предшественник Джо Байден выделил Украине $350 млрд.
Неделей ранее Трамп назвал действия Байдена по отношению к Украине чрезмерно щедрыми и заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. В Госдуме, комментируя планы США возобновить финансирование Украины, заявили, что выделение 800 миллионов долларов – это лишь имитация помощи, недостаточная для приобретения даже одной установки Patriot. Депутат Андрей Колесник отметил, что, несмотря на небольшие суммы, США продолжают поставлять разведданные и поддерживать Starlink, что наносит реальный вред.
