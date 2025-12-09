Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 04:20

Трамп заявил, что США прекратили финансовую поддержку Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Украины со стороны США. По его словам, в настоящее время Штаты лишь теряют время.

«Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Республиканец также напомнил, что его предшественник Джо Байден выделил Украине $350 млрд.

СМИ раскрыли, чего больше всего опасается Мерц при финансировании Украины
СМИ раскрыли, чего больше всего опасается Мерц при финансировании Украины

Неделей ранее Трамп назвал действия Байдена по отношению к Украине чрезмерно щедрыми и заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. В Госдуме, комментируя планы США возобновить финансирование Украины, заявили, что выделение 800 миллионов долларов – это лишь имитация помощи, недостаточная для приобретения даже одной установки Patriot. Депутат Андрей Колесник отметил, что, несмотря на небольшие суммы, США продолжают поставлять разведданные и поддерживать Starlink, что наносит реальный вред.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar