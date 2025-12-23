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Опубликовано 23 декабря 2025, 00:09

Жители Киева жалуются на отсутствие света по 8-9 часов в день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Жители Киева продолжают испытывать серьёзные неудобства из-за продолжительных веерных отключений электроэнергии. Как сообщает ТАСС, суммарная длительность отсутствия света в столице Украины достигает 8-9 часов ежедневно.

По словам очевидцев, электричество пропадает несколько раз в сутки: днём и ночью отключения длятся от 3 до 4,5 часа. При этом отмечается, что по сравнению с началом декабря текущая ситуация выглядит немного лучше: тогда киевляне могли проводить без света до 14 часов в течение дня.

В то же время в Киевской области графики подачи электричества остаются жёсткими. Там продолжительность ежесуточных отключений превышает 9 часов.

В первых числах декабря украинские власти сообщали о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Как отмечал глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, режим веерных отключений может сохраняться на территории страны на протяжении всей зимнего периода.

Жители Одессы перекрыли улицу из-за недельного отключения света
Жители Одессы перекрыли улицу из-за недельного отключения света

Ранее глава одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе после ударов повреждён объект критической инфраструктуры. Из-за этого часть одного из густонаселённых районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. По данным украинского министерства энергетики, более 73 тысяч абонентов в Одесской области не имеют электроснабжения, отключения длятся уже неделю.

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Виталий Приходько
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