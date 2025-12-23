ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 02:51

Разведчик с ранением остался в Красноармейске, чтобы помогать местным жителям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российский разведчик из группировки «Центр» с позывным Локи после получения ранения остался в Красноармейске, чтобы продолжать оказывать помощь раненым и гражданским. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам разведчика, изначально он занимался лечением военнослужащих, однако помощь оказывалась и гражданскому населению. Он отметил, что местные жители обращаются за поддержкой и выражают благодарность.

Как рассказал Локи, его нога пострадала от осколочного ранения, теперь он передвигается, опираясь на палку. Разведчик считает повреждение лёгким, способным зажить без осложнений.

«Ну, я считаю, это осколочное ранение, несерьёзное, мягкие ткани. Заживёт всё и можно дальше работать в полном объёме. Руки на месте, нога болит, ничего страшного, передвигаться тем не менее могу. Работа у нас не отменяется, работать надо», — рассказал Локи.

Два наёмника из США, воевавшие на стороне Украины, погибли в зоне СВО
Два наёмника из США, воевавшие на стороне Украины, погибли в зоне СВО

Ранее российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также поражены места запуска дальнобойных БПЛА, штабы и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar