Российские войска ударили по энергетике и портам ВСУ в 142 районах

Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также поражены места запуска дальнобойных БПЛА, штабы и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

«Нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

Всего удары были нанесены по целям в 142 районах.