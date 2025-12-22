Российские войска ударили по энергетике и портам ВСУ в 142 районах
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Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также поражены места запуска дальнобойных БПЛА, штабы и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.
«Нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.
Всего удары были нанесены по целям в 142 районах.
Ранее Life.ru сообщал, что Армия России освободила населённый пункт Вильча в Харьковской области. Также на днях ВС РФ установили контроль над населёнными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.
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