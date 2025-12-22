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Опубликовано 22 декабря 2025, 10:33

Российские войска ударили по энергетике и портам ВСУ в 142 районах

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также поражены места запуска дальнобойных БПЛА, штабы и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

«Нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

Всего удары были нанесены по целям в 142 районах.

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Ранее Life.ru сообщал, что Армия России освободила населённый пункт Вильча в Харьковской области. Также на днях ВС РФ установили контроль над населёнными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Мария Любицкая
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