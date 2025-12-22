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Опубликовано 22 декабря 2025, 08:10

ВС РФ уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР на Украине

Обложка © ТАСС /Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС /Дмитрий Ягодкин

На одном из участков фронта на Украине уничтожена спецгруппа иностранного легиона, входящего в состав Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщили российские силовые структуры в беседе с РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что ликвидированное подразделение принадлежало иностранному легиону Главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, командование ВСУ продолжает использовать элитные спецподразделения в роли штурмовиков, и теперь в их рядах всё чаще фигурируют иностранные наёмники.

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Ранее в Харьковской области погибли пятеро военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как сообщается, военнослужащие с позывными Клим, Девятый, Лоти, Федор и Волга были уничтожены ВС РФ. Эта информация подтверждается некрологами, размещёнными на официальной странице их подразделения.

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Алиса Хуссаин
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