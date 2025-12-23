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Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 06:24

«Марионетка глобализма»: На Западе рассказали, зачем Стубб врёт о возможностях ВСУ

Ирландский журналист обвинил Стубба во лжи о способности ВСУ противостоять России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб намеренно вводит людей в заблуждение, утверждая, что Вооружённые силы Украины всё ещё способны тягаться с Российской армией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X.

По его словам, Европейский союз проигрывает во всех отношениях в «прокси-войне» на Украине, потратив миллиарды на поддержку «провалившейся кровавой диктатуры».

«Но марионетки глобализма, такие как Стубб, всё равно лгут. Они просто не могут перестать врать», — указал Боуз.

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Однако финский политик также утверждает, что мир между Россией и Украиной настанет уже совсем скоро. По словам Александра Стубба, переговоры находятся на финальной стадии, а для завершения работы осталось преодолеть «наиболее трудные 5%» разногласий.

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