«Марионетка глобализма»: На Западе рассказали, зачем Стубб врёт о возможностях ВСУ
Ирландский журналист обвинил Стубба во лжи о способности ВСУ противостоять России
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Президент Финляндии Александр Стубб намеренно вводит людей в заблуждение, утверждая, что Вооружённые силы Украины всё ещё способны тягаться с Российской армией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X.
По его словам, Европейский союз проигрывает во всех отношениях в «прокси-войне» на Украине, потратив миллиарды на поддержку «провалившейся кровавой диктатуры».
«Но марионетки глобализма, такие как Стубб, всё равно лгут. Они просто не могут перестать врать», — указал Боуз.
Однако финский политик также утверждает, что мир между Россией и Украиной настанет уже совсем скоро. По словам Александра Стубба, переговоры находятся на финальной стадии, а для завершения работы осталось преодолеть «наиболее трудные 5%» разногласий.
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