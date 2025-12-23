Президент Финляндии Александр Стубб намеренно вводит людей в заблуждение, утверждая, что Вооружённые силы Украины всё ещё способны тягаться с Российской армией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X.

По его словам, Европейский союз проигрывает во всех отношениях в «прокси-войне» на Украине, потратив миллиарды на поддержку «провалившейся кровавой диктатуры».

«Но марионетки глобализма, такие как Стубб, всё равно лгут. Они просто не могут перестать врать», — указал Боуз.

Однако финский политик также утверждает, что мир между Россией и Украиной настанет уже совсем скоро. По словам Александра Стубба, переговоры находятся на финальной стадии, а для завершения работы осталось преодолеть «наиболее трудные 5%» разногласий.