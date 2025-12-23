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Опубликовано 23 декабря 2025, 06:22

«Северяне» освободили Прилипку в Харьковской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль село Прилипка в Харьковской области. Об этом доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Северяне» освободили Прилипку! Продолжается продвижение группировки «Север» южнее Волчанска», — говорится в сообщении.

Штурмовые группы 74-го отдельного разведывательного батальона, отряда «Шторм» и роты «Б» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса в ходе решительных действий сломили сопротивление 1-го отдельного стрелкового батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины и взяли населённый пункт под свой контроль.

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Ранее стало известно, что ВС РФ из группировки войск «Север» освободили Вильчу в Харьковской области. Информацию подтвердили в Минобороны страны.

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Наталья Афонина
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