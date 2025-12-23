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Опубликовано 23 декабря 2025, 07:20

ВЦИОМ: Выступление Путина на прямой линии понравилось 76% россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Выступление президента РФ Владимира Путина на прямой линии понравилось 76% зрителей, следивших за мероприятием. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, проведённого 20 декабря 2025 года.

Согласно данным исследования, 42% зрителей ответили, что выступление им «определённо понравилось», а 34% — что «скорее понравилось». Кроме того, 82% респондентов из числа смотревших отметили искренность главы государства в ответах на вопросы. Среди тем участники опроса выделили приближающуюся победу в СВО (10%), помощь участникам специальной военной операции и их семьям (5%), а также меры социальной поддержки семей с детьми (5%).

В целом о программе «Итоги года» осведомлены 76% россиян, а в прямом эфире за ней следили 48%: 18% — от начала до конца, 30% посмотрели отдельные фрагменты. Опрос проводился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Ранее экономист обозначил главный сигнал на прямой линии с Владимиром Путиным. По его словам, ключевым посылом президента России стала уверенность в стабильности российской экономики и отсутствии серьёзных угроз для неё.

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Владимир Озеров
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