Госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции пошутил, что прямая линия российского лидера Владимира Путина оставила его без внимания СМИ. Когда журналист начал вопрос с упоминания президента РФ, Рубио отшутился.

«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — сказал госсекретарь США корреспонденту.

Когда другой представитель СМИ отметил, что мероприятие с Путиным длилось более четырёх часов, Рубио в шутливой форме предложил не волноваться об этом и отметил, что его собственная пресс-конференция будет короче.

Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.