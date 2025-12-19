Ведущие западные СМИ представили развернутый анализ итоговой пресс-конференции Владимира Путина, обратив внимание на многообразие тем и геополитическое значение его заявлений. Американский телеканал NBC и французская газета Parisien отметили широкий спектр вопросов, от конфликта на Украине до существования инопланетян и состояния дорог, а Politico написала, что за мероприятием было интересно наблюдать.

Американская газета The New York Times указала, что Кремль тщательно отбирает вопросы, позволяющие президенту прокомментировать ключевые проблемы России. Washington Post подробно разобрал экономическую часть выступления, основанную на статистике, и выделил предупреждение Путина Европе о том, что её отношение к Москве не соответствует новому «всё более дружелюбному» американскому курсу. Politico сделала вывод о неизменности целей России в СВО и процитировала тезис о том, что «мяч на стороне Запада» в вопросе урегулирования. И Politico, и телеканал CNN отдельно отметили готовность РФ рассмотреть обеспечение безопасности выборов на Украине.

CNN также обратил внимание на появление «неудобных», по мнению телеканала, вопросов от зрителей как на постоянный атрибут мероприятия. Немецкий таблоид Bild предположил, что конференция вызвала большой интерес в европейских столицах именно на фоне текущих переговоров об украинском урегулировании.