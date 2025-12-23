Вооружённые силы Украины (ВСУ) накапливают беспилотники для массированных ударов по России в новогодние праздники, предположил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. По его оценке, недавнее снижение активности дронов — признак подготовки к таким атакам.

«Предположу, что ВСУ копят беспилотники для ударов по РФ в период новогодних праздников. Сейчас от них не так много прилетало. Украина любит убивать мирных людей, устраивать диверсии и так далее. Скорее всего, Киев попытается испортить россиянам праздники», — заявил Дандыкин. Эксперт отметил, что база производства БПЛА на Украине сокращается из-за постоянных ударов.

Он предупредил, что даже в тыловые регионы могут залететь дроны, поэтому ПВО и всем гражданам стоит быть начеку. На Украине теперь отмечают Рождество по католическому календарю, что тоже укладывается в возможный график атак.

Однако посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил рост количества ударов ВСУ по российским объектам энергетики. По его словам, под обстрелы попадают как инфраструктура гражданского назначения, включая энергетическую, так и объекты, связанные с флотом.