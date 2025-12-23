ПВО сбила украинский беспилотник у Воронежа

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к Воронежу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. В областном центре отменен режим непосредственной угрозы атаки БПЛА.

При этом режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Ранее утром в городе включались сирены в связи с угрозой удара беспилотника.