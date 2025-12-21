Российский БПЛА нашёл в ангаре спрятанный ВСУ танк и сжёг его, момент попал на видео
Обложка © Telegram / РОГОЗИН
В зоне СВО российские военнослужащие обнаружили ангар, использовавшийся украинскими военными для укрытия танка. Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.
Момент уничтожения танка ВСУ. Видео © Telegram / РОГОЗИН
«Классика жанра: обнаружение цели, вскрытие ангара, уничтожение механической защиты бронетехники и его поражение», — добавил Рогозин.
Рогозин отметил, что по ангару с танком было нанесено комплексное огневое поражение.
Ранее сообщалось, что на Западнозапорожском направлении ВС РФ добились продвижения в районе Гуляйполя. Используя тактику малых штурмовых групп, им удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться на позициях противника, углубившись на расстояние до трёх километров. Таким образом в районе населённого пункта Армия РФ уничтожила около роты ВСУ.
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