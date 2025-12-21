Российский БПЛА нашёл в ангаре спрятанный ВСУ танк и сжёг его, момент попал на видео

В зоне СВО российские военнослужащие обнаружили ангар, использовавшийся украинскими военными для укрытия танка. Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

Момент уничтожения танка ВСУ. Видео © Telegram / РОГОЗИН

«Классика жанра: обнаружение цели, вскрытие ангара, уничтожение механической защиты бронетехники и его поражение», — добавил Рогозин.

Рогозин отметил, что по ангару с танком было нанесено комплексное огневое поражение.