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Опубликовано 21 декабря 2025, 05:43

Российский БПЛА нашёл в ангаре спрятанный ВСУ танк и сжёг его, момент попал на видео

Обложка © Telegram / РОГОЗИН

Обложка © Telegram / РОГОЗИН

В зоне СВО российские военнослужащие обнаружили ангар, использовавшийся украинскими военными для укрытия танка. Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

Момент уничтожения танка ВСУ. Видео © Telegram / РОГОЗИН

«Классика жанра: обнаружение цели, вскрытие ангара, уничтожение механической защиты бронетехники и его поражение», — добавил Рогозин.

Рогозин отметил, что по ангару с танком было нанесено комплексное огневое поражение.

В районе Константиновки уничтожен американский БТР «М-113»
В районе Константиновки уничтожен американский БТР «М-113»

Ранее сообщалось, что на Западнозапорожском направлении ВС РФ добились продвижения в районе Гуляйполя. Используя тактику малых штурмовых групп, им удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться на позициях противника, углубившись на расстояние до трёх километров. Таким образом в районе населённого пункта Армия РФ уничтожила около роты ВСУ.

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Мария Любицкая
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