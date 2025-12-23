Госдума в 2025 году приняла 588 законов

Госдума РФ одобрила в текущем году 588 федеральных законов, среди них большая половина (71%) — это документы прямого действия. Такие данные привёл председатель ГД Вячеслав Володин во время заключительного заседании осенней сессии, передаёт корреспондент Life.ru.

«За 2025 год принято 588 федеральных законов, причём из них прямого действия — 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время», — сказал Володин.

Кроме того, в своей речи он поблагодарил депутатов за работу и передал им слова поддержки и пожелания дальнейших успехов от президента РФ Владимира Путина.

Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова в беседе с Life.ru рассказала, какие законы в эту осеннюю сессию она считает наиболее важными. По словам парламентария, самыми значимыми стали поддержка студенческих семей, расширение статуса матери-героини и защита православных религиозных символов.