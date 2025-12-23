Анна Кузнецова назвала Life.ru самые важные законы осенней сессии в Госдуме

Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова в беседе с Life.ru рассказала, какие законы в эту осеннюю сессию она считает наиболее важными. По словам парламентария, самыми значимыми стали поддержка студенческих семей, расширение статуса матери-героини и защита православных религиозных символов.

Кузнецова назвала самые важные законы в этом году. Видео © Life.ru

«Сложно сказать, что были незначимые законы, особенно в сфере семьи и материнства. Первым точно назову закон о защите и поддержке наших студенческих семей, он был фундаментальным, заложил новую сферу поддержки семей. Мы видим, как активно отреагировали регионы и число студенческих семей выросло», — отметила Кузнецова.

Также зампред спикера ГД отметила, что около 400 тысяч россиянок смогут повысить пенсии после перерасчёта страхового стажа с учётом всех периодов отпуска по уходу за ребёнком. Ещё Кузнецова выделила закон о защите религиозных символов.

По её словам, Госдума уже наметила дальнейшие направления работы. В частности, весной будут подниматься вопросы поддержки кадетства и патриотического воспитания.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроекты, которые вводят ограничения для скрывающихся за рубежом артистов-русофобов и очернителей ВС РФ. Среди мер предлагаются блокировка счетов и отказ в государственных услугах онлайн. Инициировали рассмотрение документа члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с председателем комиссии Василием Пискарёвым.