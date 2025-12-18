«Разорвать круг зависимости»: В Госдуме объяснили, как закон о самозапрете защитит игроманов и их семьи

Закон о самозапрете на азартные игры, который после публикации Life.ru приняла Госдума, призван оказать реальную помощь людям, борющимся с игровой зависимостью. Об этом в разговоре с нами заявил депутат ГД от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«Игровая зависимость давно признана медицинским диагнозом, и в таком состоянии человек часто не способен остановиться сам, даже понимая последствия. Самозапрет — это возможность добровольно закрыть для себя доступ к казино и букмекерским конторам и тем самым разорвать замкнутый круг зависимости», — заявил Хамитов.

Депутат подчеркнул, что механизм нацелен на добровольное решение человека, осознавшего проблему и желающего защитить себя и свою семью. При этом ответственность, согласно закону, возлагается и на игорный бизнес.

«Игорные заведения будут обязаны информировать граждан о возможности самозапрета, а за нарушение этих требований последует административная ответственность. Это вопрос социальной ответственности бизнеса», — пояснил парламентарий.

Хамитов также отметил, что закон направлен на поддержку не только самих зависимых, но и их близких, которые часто первыми сталкиваются с разрушительными последствиями игромании.

Напомним, что в России с 1 января 2026 года вводится государственный механизм добровольного самоисключения из азартных игр. Закон предоставит гражданам возможность через портал «Госуслуги» внести себя в специальный реестр лиц, которым запрещено участие в играх на деньги. Исключение является добровольным, но после активации оно становится необратимым на выбранный период — от одного года. Находясь в этом реестре, человек не сможет делать ставки в букмекерских конторах, играть в казино, осуществлять денежные переводы таким операторам.