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Опубликовано 18 декабря 2025, 15:24

После публикации Life.ru в России разрешили устанавливать самозапрет на азартные игры

Госдума приняла закон о самозапрете на азартные игры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wpadington

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wpadington

В России появится официальный механизм самозапрета на азартные игры. Госдума приняла во втором и третьем чтении соответствующий закон, который позволит гражданам через «Госуслуги» внести себя в специальный запретительный список, информация опубликована пресс-службой нижней палаты парламента.

Отказ будет добровольным, но необратимым на выбранный срок — минимум на один год. После включения в перечень человек не сможет делать ставки в букмекерских конторах, играть в казино, переводить деньги подобным организациям и даже получать от них рекламу.

Контролировать список будет «Единый регулятор азартных игр». Закон, по словам авторов, направлен на защиту граждан от негативных последствий игровой зависимости и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

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Напомним, что Life.ru освещал инициативу по созданию механизма добровольного самоисключения из азартных игр обсуждалась ещё в июле 2024 года. Как тогда поясняли авторы законопроекта, его цель — помочь людям с официально признанным диагнозом «патологическое влечение к азартным играм», которые не могут себя контролировать. По задумке, внеся себя в перечень, человек полностью блокирует возможность делать ставки или играть в казино, а организаторы игр будут обязаны размещать информацию о таком порядке отказа при входе в свои заведения.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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