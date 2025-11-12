Глава «Центра борьбы с лудоманией» назвал детей основной мишенью рекламы азартных игр в РФ

Главной жертвой рекламы организаторов азартных игр в России становятся дети и подростки. Такое заявление в разговоре «Постньюс» сделал исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков. Эксперт указал на то, что сегодня спонсорами всего спортивного пространства выступают букмекеры.

«Сегодня весь спорт финансируется букмекерами. Названия команд, чемпионатов и стадионов несут названия организаторов азартных игр», — подчеркнул Ходыков.

По его словам, разрушительное воздействие игровой зависимости на психику человека носит катастрофический характер, а количество суицидальных попыток среди лудоманов в сорок раз превышает средние показатели по населению.

При этом, как добавила заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова, достичь полного излечения от этой пагубной зависимости практически невозможно. Согласно её оценкам, срываются и возвращаются к игре до девяноста процентов пациентов.

Как стало известно ранее, доход от азартных игр в России уже превысил бюджет Москвы. По словам эксперта, индустрия азартных развлечений ежегодно растёт примерно на треть, а выручка рынка ставок за пять лет выросла минимум в 12,6 раза (с 137,5 млрд рублей в 2019 году до 1,73 трлн рублей в 2024-м).

Эксперты предупреждают об опасной иллюзии, которую создают азартные игры. В отличие от наркомана, игрок часто не осознаёт угрозы, считая своё увлечение безобидным. При этом лудомания разрушает семьи вне зависимости от их достатка и положения. Зависимые живут с идеей «отыграться», что в 90% случае приводит к рецидивам.