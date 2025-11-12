Постньюс: Доход от азартных игр в России уже превысил бюджет Москвы

Рынок азартных игр в России неуклонно растёт год за годом и с учётом теневого оборота составляет 5 триллионов рублей, что превышает бюджет Москвы. Об этом в беседе с «Постньюс» заявил исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков.

По словам эксперта, индустрия азартных развлечений ежегодно растёт примерно на треть, а выручка рынка ставок за пять лет выросла минимум в 12,6 раза (с 137,5 млрд рублей в 2019 году до 1,73 трлн рублей в 2024-м).

Азартные игры воспринимаются как безвредное и легальное развлечение, однако несут в себе скрытую опасность, ведь в отличие от наркозависимого, игрок не осознаёт рисков. Так считает зампредседателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова. По ее словам, лудомания разрушает семьи любого уровня дохода и статуса, а зависимые нередко живут с навязчивым желанием «отыграться». До 90% таких игроков рецидивируют, добавил Ходыков.

Рудакова подчёркивает, что лудомания официально признана психическим расстройством с 2018 года, что свидетельствует о масштабах эпидемии и запоздалом признании проблемы научным сообществом.