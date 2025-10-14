«Оголтелые лудоманы просадят деньги»: Милонов осудил идею Минфина открыть казино на Алтае

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил сомнения в целесообразности инициативы Минфина по созданию казино на территории Алтая. По его словам, подобный проект не принесёт региону процветания, а лишь привлечёт зависимых от азартных игр людей.

«Позиция [Минфина] имеет под собой некие основания. Да, безусловно, туда станет больше летать людей. Но каких людей? Маньяков, оголтелых лудоманов, которые будут просаживать деньги своей семьи, своих матерей в этих злачных местах казино», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, доходы, полученные от функционирования этих игорных домов, от этих «дьявольских рулеток», не принесут пользы. Деньги будут, но радости или позитивного эффекта от них не стоит ожидать, отметил Милонов. По словам депутата, важно оберегать моральные и духовные ценности Алтая от подобного рода «бесовских игрищ».

Напомним, ранее Минфин подготовил законопроект, который предлагает создать игорную зону на территории Республики Алтай. По словам авторов инициативы, это решение поспособствует росту туристического потока, а также приведёт к созданию новых рабочих мест для местных жителей.