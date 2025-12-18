Закон против беглых артистов-русофобов и очернителей ВС РФ прошёл I чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроекты, которые вводят ограничения для скрывающихся за рубежом артистов-русофобов и очернителей ВС РФ. Среди мер предлагаются блокировка счетов и отказ в государственных услугах онлайн. Инициировали рассмотрение документа члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с председателем комиссии Василием Пискарёвым.

Согласно тексту, ограничения коснутся также лиц, привлечённых к ответственности за нарушения закона об иноагентах, за призывы к расчленению России или введению против нашей страны санкций. Кроме того, закон распространится на обвиняемых в дискредитации ВС РФ или участвующих в деятельности нежелательной организации.

В случае принятия законопроектов беглые иноагенты и ненавистники РФ не смогут вставать на учёт как ИП или самозанятый, регистрировать недвижимость или транспорт. Эти лица не смогут заключить кредитный договор, получить онлайн госуслуги, оформить лицензию. Их могут лишить дистанционного банковского обслуживания и заблокировать им счета. Консульские услуги тоже будут недоступны.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий для госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах. На пленарном заседании за инициативу проголосовали 318 депутатов, против высказались 24, а 55 человек воздержались.