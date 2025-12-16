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Опубликовано 16 декабря 2025, 18:25

Госдума приняла в I чтении законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий для госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах. На пленарном заседании за инициативу проголосовали 318 депутатов, против высказались 24, а 55 человек воздержались.

Выступая с докладом, глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что первоначальная задача деклараций — дисциплинировать чиновников — успешно выполнена. Он подчеркнул, что современные технологические возможности позволяют оперативно получать и анализировать информацию о финансовом положении госслужащих, поэтому ежегодная отчётность становится избыточной. По словам депутата, законопроект не отменяет декларирование, а лишь совершенствует порядок подачи сведений, оставляя эту обязанность на случай конкретных обстоятельств.

Депутат Евгений Марченко заявил, что изменения поддерживает «безусловно, все госслужащие страны», и назвал концепцию ежегодных деклараций навязанной стране извне. Он напомнил о выходе России из Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) в 2023 году. Василий Пискарев поддержал эту позицию, добавив, что необходимо избавиться от «лжестандартов» и переходить на более высокий уровень противодействия коррупции.

В Госдуме хотят ограничить зарплаты глав медучреждений и директоров школ
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Ранее сообщалось, что депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, вводящий двухдневный отпуск без содержания для помощи близким родственникам. Инициативную группу возглавил лидер партии Леонид Слуцкий. Законопроект предполагает внесение изменений в ТК РФ. Согласно ему, работодатель будет обязан по письменному заявлению сотрудника предоставить отпуск сроком до двух календарных дней.

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Юлия Сафиулина
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