В Госдуме предложили ввести новый вид отпуска для помощи родственникам

Депутаты и сенаторы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об обязательном двухднёвном отпуске без сохранения зарплаты для работников, которым необходимо помочь близким родственникам. Документ размещён в думской электронной базе.

Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Документ обязывает работодателя по письменному заявлению сотрудника предоставлять отпуск сроком до двух календарных дней, если требуется транспортировка нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские учреждения и обратно.

В пояснительной записке отмечается, что на практике работодатели нередко отказывают в подобном отпуске. Более того, отсутствие сотрудника на рабочем месте может быть зафиксировано задним числом и использовано как основание для выговора или увольнения. Также указывается, что работодатели иногда признают такие причины неуважительными из-за отсутствия чётко закреплённых в законе оснований для помощи родственникам.

Ранее сообщалось, что продление новогодних каникул за счёт отпуска в декабре или январе по-разному отражается на доходах работников. С финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск именно в декабре. При зарплате около 90 тысяч рублей двухнедельный отпуск в конце декабря позволяет получить за месяц порядка 88,4 тысячи рублей.