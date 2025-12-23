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Опубликовано 23 декабря 2025, 11:06

Польша вернула на аэродромы самолёты, поднятые в небо из-за Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Maschek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Maschek

Польские военные вернули на аэродромы истребители и деактивировали системы ПВО, которые были подняты в воздух и приведены в повышенную готовность утром. Об этом сообщило оперативное командование родов войск ВС страны в своём аккаунте в соцсети X.

«Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы», — говорится в официальном сообщении. Нарушений воздушных границ Польши зафиксировано не было.

Командование также поблагодарило Военно-воздушные силы Испании за авиационную поддержку и Нидерланды за поддержку системами ПВО. Подобные инциденты с объявлением повышенной готовности в последнее время происходят регулярно и часто совпадают с воздушными тревогами на Украине.

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Напомним, Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей на фоне воздушной тревоги, объявленной на территории Украины. В командовании также добавили, что в Польше приведены в состояние полной боевой готовности наземные комплексы ПВО и средства радиолокационного наблюдения. Такое решение принято для усиления контроля за воздушным пространством страны.

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Александра Мышляева
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