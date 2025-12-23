Польша вернула на аэродромы самолёты, поднятые в небо из-за Украины

Польские военные вернули на аэродромы истребители и деактивировали системы ПВО, которые были подняты в воздух и приведены в повышенную готовность утром. Об этом сообщило оперативное командование родов войск ВС страны в своём аккаунте в соцсети X.

«Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы», — говорится в официальном сообщении. Нарушений воздушных границ Польши зафиксировано не было.

Командование также поблагодарило Военно-воздушные силы Испании за авиационную поддержку и Нидерланды за поддержку системами ПВО. Подобные инциденты с объявлением повышенной готовности в последнее время происходят регулярно и часто совпадают с воздушными тревогами на Украине.

Напомним, Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей на фоне воздушной тревоги, объявленной на территории Украины. В командовании также добавили, что в Польше приведены в состояние полной боевой готовности наземные комплексы ПВО и средства радиолокационного наблюдения. Такое решение принято для усиления контроля за воздушным пространством страны.