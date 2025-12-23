Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей на фоне воздушной тревоги, объявленной на территории Украины. Об этом сообщил Оперативное командование польской армии.

Командование также уточнило, что в Польше приведены в полную готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Это решение принято для усиления безопасности в воздушном пространстве страны.

Ранее порт «Южный» в Одессе подвергся атаке ВС РФ, также инфраструктура агропромышленного сектора пострадала примерно на 30 объектах, включая главный терминал по экспорту растительного масла в ЕС. Удары по энергосетям оставили без электричества свыше 120 тысяч человек. В связи с ситуацией главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении сменить командующего Воздушного командования «Юг» и рассматривает несколько кандидатур на должность.