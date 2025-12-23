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Опубликовано 23 декабря 2025, 07:34

Польша подняла в небо истребители из-за тревоги на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Maschek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Maschek

Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей на фоне воздушной тревоги, объявленной на территории Украины. Об этом сообщил Оперативное командование польской армии.

Командование также уточнило, что в Польше приведены в полную готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Это решение принято для усиления безопасности в воздушном пространстве страны.

В Одессе повреждена припортовая инфраструктура
В Одессе повреждена припортовая инфраструктура

Ранее порт «Южный» в Одессе подвергся атаке ВС РФ, также инфраструктура агропромышленного сектора пострадала примерно на 30 объектах, включая главный терминал по экспорту растительного масла в ЕС. Удары по энергосетям оставили без электричества свыше 120 тысяч человек. В связи с ситуацией главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении сменить командующего Воздушного командования «Юг» и рассматривает несколько кандидатур на должность.

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Андрей Бражников
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