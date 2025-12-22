Дроны ВС РФ атаковали порт «Южный» в Одессе

Порт «Южный» в Одессе подвергся атаке ВС РФ. По информации, полученной изданием SHOT, она была осуществлена с использованием усовершенствованных БПЛА «Герань-2».

Предположительно, пожар на территории порта. Видео © Telegram / Курс Одесса

По данным SHOT, значительный ущерб был нанесен инфраструктуре агропромышленного сектора: повреждения зафиксированы на примерно 30 объектах Allseeds Black Sea, включая главный терминал по экспорту растительного масла, которое предназначалось для рынков ЕС. Параллельно с этим, удары по энергосетям привели к тому, что свыше 120 тысяч жителей региона лишились доступа к электричеству.

Ранее на севере Украины сошёл с рельсов грузовой поезд, что привело к вторичному крушению состава. Инцидент произошёл в районе города Коростень Житомирской области. Предварительной причиной схода грузового состава названа детонация.