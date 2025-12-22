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Опубликовано 22 декабря 2025, 11:06

Грузовой состав в Житомирской области пущен под откос ударом БПЛА «Герань»

Обложка © ТАСС / Михаил Соколов

Обложка © ТАСС / Михаил Соколов

На севере Украины сошёл с рельсов грузовой поезд, что привело к вторичному крушению состава. Об этом сообщила компания «Укржелдорога».

По данным перевозчика, инцидент произошёл в районе города Коростень Житомирской области. Предварительной причиной схода грузового состава названа детонация. В результате происшествия травмы получили машинист и его помощник, оба госпитализированы.

Из-за аварии машинист следовавшего по соседнему пути пассажирского поезда Харьков — Ужгород был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу с рельсов и локомотива этого состава. В «Укржелдороге» предупредили об изменении маршрутов ряда поездов.

Предварительно, локомотив товарного поезда стал целью атаки БПЛА «Герань». Стратегически важный железнодорожный узел на севере Украины, Коростень, был выбран для удара с целью максимального нарушения движения.Теперь часть поездов вынуждена следовать в объезд через Фастов, что привело к задержкам в пути, достигающим трёх часов.

Российские военные ударили по предприятию военной промышленности Украины
Российские военные ударили по предприятию военной промышленности Украины

Ранее сообщалось, что российские военные использовали дрон-камикадзе «Герань-2» для нанесения удара по стратегически важному мосту через Дунай в Одесской области. Атака была направлена на переправу в районе села Маяки, расположенную на трассе, связывающей Румынию с Одессой. Вследствие повреждений, вызванных ударом, движение по мосту полностью остановлено для проведения ремонтных работ. Это привело к образованию протяженных пробок на подъездах к мосту.

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Алиса Хуссаин
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