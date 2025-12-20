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Опубликовано 20 декабря 2025, 09:49

Российские военные ударили по предприятию военной промышленности Украины

Обложка © ТАСС/Александр Река

Обложка © ТАСС/Александр Река

За сутки российские войска нанесли удары по объекту военной промышленности и колоннам техники ВСУ, а также по местам дислокации формирований противника и наёмников в 152 районах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве заявили, что поражение целей было осуществлено силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Под удары попали ключевые объекты энергетики, военной промышленности, а также транспортная и складская инфраструктура, используемая в интересах украинской армии. Кроме того, были поражены места сбора, хранения и запуска вражеских беспилотников дальнего действия.

«Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские войска поразили ключевой мост через Дунай в Одесской области, применив для атаки дрон-камикадзе «Герань-2». Удар был нанесён по мосту у села Маяки на трассе, которая соединяет Румынию с Одессой. В результате атаки движение по переправе было полностью прекращено для восстановления дорожного покрытия. Вследствие этого на подъездах к мосту образовались многокилометровые заторы.

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Юлия Сафиулина
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