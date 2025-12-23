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Опубликовано 22 декабря 2025, 22:04

В Одессе повреждена припортовая инфраструктура

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

В Одесской области пострадала припортовая инфраструктура в результате взрыва. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. По информации властей, на территории региона действует воздушная тревога.

«В результате взрыва в Одессе повреждена припортовая инфраструктура», — отметил он.

Одесса осталась без света и воды после повреждения объекта критической инфраструктуры
Одесса осталась без света и воды после повреждения объекта критической инфраструктуры

Ранее сообщалось, что порт «Южный» в Одессе подвергся атаке Вооружённых сил Российской Федерации. При этом инфраструктура агропромышленного сектора пострадала примерно на 30 объектах, включая главный терминал по экспорту растительного масла в ЕС. Удары по энергосетям оставили без электричества свыше 120 тысяч человек. В связи с ситуацией главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении сменить командующего Воздушного командования «Юг» и рассматривает несколько кандидатур на должность.

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Антон Голыбин
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