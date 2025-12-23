Российская ПВО отбила налёт 11 украинских дронов самолётного типа на регионы РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за пять часов сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России 23 декабря.

Пять дронов были сбиты над территорией Республики Крым, два — над Белгородской областью, и по одному — над Брянской, Курской, Ростовской областями и акваторией Чёрного моря.