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Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 11:57

Российская ПВО отбила налёт 11 украинских дронов самолётного типа на регионы РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за пять часов сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России 23 декабря.

«С 9:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Пять дронов были сбиты над территорией Республики Крым, два — над Белгородской областью, и по одному — над Брянской, Курской, Ростовской областями и акваторией Чёрного моря.

ПВО сбила украинский беспилотник у Воронежа
ПВО сбила украинский беспилотник у Воронежа

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 29 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего — 14 — над Ростовской областью.

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Анастасия Никонорова
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