Российская ПВО отбила налёт 11 украинских дронов самолётного типа на регионы РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за пять часов сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России 23 декабря.
«С 9:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Пять дронов были сбиты над территорией Республики Крым, два — над Белгородской областью, и по одному — над Брянской, Курской, Ростовской областями и акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 29 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего — 14 — над Ростовской областью.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.