В Госдуме назвали главные драйверы российской экономики по итогам 2025 года

Российская экономика адаптировалась к новым условиям и нашла свои точки роста, сделав задел для дальнейшего рывка в следующем году. Об этом сказал Life.ru депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Подводя итоги уходящего года, можно уверенно говорить, что российская экономика не просто адаптировалась к новым условиям, а уверенно нашла новые точки роста. Главным результатом стало успешное управление инфляцией: по словам президента, к концу 2025 года её уровень снизится до 5,7 – 5,8 %. Это сознательная и достигнутая плата за здоровье экономики, которая позволила обеспечить так называемую мягкую посадку, избежав рецессии. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Основные тренды года сформировали прочный фундамент для будущего, продолжил парламентарий. Во-первых, это уверенное движение в сторону технологического суверенитета. Импортозамещение перестало быть просто реактивной мерой, превратившись в базовую стратегию бизнеса. По словам Панеша, объём финансирования соответствующих программ превысил 850 миллиардов рублей — и результат налицо: доля отечественных лекарств на аптечном рынке достигла 66%, а в агросекторе доля семян местной селекции приближается к 68%.

Во-вторых, цифровизация экономики вышла на новый качественный уровень. Бизнес активно внедряет искусственный интеллект, причём 21% финансовых организаций уже используют его на постоянной основе. Бурно развивается рынок цифровых финансовых активов, объём которого по итогам года может достичь отметки в 1 триллион рублей. В-третьих, мы наблюдаем переориентацию внутреннего спроса. Внутренний туризм показал рост на 7,5 % за 11 месяцев, принеся регионам около 1,83 триллиона рублей. Это говорит о перераспределении расходов граждан в пользу внутренних услуг и развитии региональной инфраструктуры, подчеркнул Панеш.

«Влияние этих трендов на конкретные отрасли очень заметно. Агропромышленный комплекс демонстрирует рост выше среднего по экономике — около 3%. Строительный сектор, несмотря на все вызовы, сохраняет положительную динамику», — добавил собеседник Life.ru.

Особенно активно развивается логистическая и складская недвижимость, где уровень вакантности помещений достиг исторического минимума в 2,1 %. Оживает и офисный рынок, прежде всего благодаря спросу со стороны IT-компаний. Влияние этих драйверов в следующем году не только сохранится, но и усилится. Политика импортозамещения будет углубляться, особенно в высокотехнологичных отраслях, предположил депутат. Цифровизация, особенно в сфере искусственного интеллекта и цифровых финансов, станет обязательным элементом конкурентоспособности любого крупного предприятия. Внутренний туризм и сопутствующие ему сервисы продолжат рост, становясь значимой частью национальной экономики.

Что касается новых трендов, определяющих развитие в 2026 году, то здесь можно выделить несколько важных моментов. Во-первых, это переход к следующей фазе денежно-кредитной политики. Цикл смягчения, который Банк России начал в 2025 году, снизив ключевую ставку с 21 до 16%, будет продолжен. По словам депутата, к концу 2026 года ставка может достичь уровня 12%. Это откроет новые возможности для долгосрочных инвестиций и постепенно оживит кредитную активность, особенно в корпоративном сегменте. Во-вторых, важнейшей темой станет бюджетная консолидация и поиск новых источников для инвестиций в инфраструктуру и технологии. В-третьих, продолжится укрепление новых логистических коридоров и развитие кооперации со странами Глобального Юга и участниками БРИКС.

«Экономика России завершает 2025 год с набором эффективных инструментов и ясными приоритетами. Замедление роста в уходящем году было осознанным шагом для подавления инфляции и создания условий для качественного развития. На этой основе в 2026 году можно ожидать укрепления положительной динамики, где главными движущими силами станут технологический прорыв, глубокая цифровизация и опора на внутренние ресурсы и спрос», — заключил Панеш.

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