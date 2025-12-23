Адвокат назвала первый штраф за агитацию к абортам символическим жестом

Первый в России штраф за склонение к аборту носит скорее символический характер и демонстрирует запуск механизма административной ответственности. Об этом «Постньюс» заявила адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

«Это такие сейчас показательные, с моей точки зрения, ритуалы, которые говорят о том, что у нас есть административная ответственность, которая работает», — отметила она.

При этом адвокат указала на ключевую проблему подобных дел — сложность доказать именно факт склонения. Юрист считает, что после создания первого прецедента количество таких дел может увеличиться.

«Доказать надо, что аборт был выполнен именно потому, что кто-то кого-то склонил или заставил. Это, мне кажется, достаточно сложно. Ну, у нас сейчас все сильно не упражняются в теме доказывания. Пишут рапорт, пишут протокол и человека привлекают», — пояснила Айвар.

В зоне особого риска, по её мнению, находятся медицинские работники. Айвар также не исключила, что в перспективе ответственность за склонение к абортам может быть ужесточена, поскольку соответствующие инициативы регулярно обсуждаются в Госдуме.

Напомним, в Мордовии вынесено первое в России постановление об административной ответственности за склонение к аборту. Мировой судья Саранска оштрафовал жителя города на 5 тысяч рублей. Поводом для дела стало обращение в фонд «Женщины за жизнь» беременной, партнёр которой предложил оплатить прерывание беременности после того, как она сообщила ему о двойне. Мужчина, по информации фонда, первоначально признал вину, но затем стал отрицать факт склонения к аборту.