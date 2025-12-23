Файлы Эпштейна 2026 опубликованы: фото с Клинтоном и при чём тут Россия Оглавление Что опубликовал Минюст США 19 декабря Российский след: Эпштейн и Максвелл в Москве и Питере в 2002 году Собор Василия Блаженного на фото Максвелл с российскими военными Удостоверения девушек из России и Восточной Европы Кто на фото: Клинтон в джакузи, Спейси и другие знаменитости Где Трамп? Почти нет — только чек на $22,5 тыс. Самые странные находки: «Лолита», магазин для взрослых, записки Почему Минюст закрасил почти всё Реакция США Что дальше: новые расследования или политический скандал Что опубликовали в файлах Эпштейна в феврале 2026 года? Фото с Клинтоном, поездка в Москву, собор Василия Блаженного, российские военные и закрашенные страницы. Анализ Минюста США в материале Life.ru 20088 20088 Материалы файлов Эпштейна — кто там засветился. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Skreidzeleu, © ТАСС / Zuma / Department Of Justice

Министерство юстиции США опубликовало очередной массив документов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в принуждении к занятиям проституцией несовершеннолетних. Новый пакет включает в себя 10,5 тыс. документов, 419 видеозаписей и иные материалы общим объёмом 10 ГБ.

Напомним, что 19 декабря также были обнародованы материалы по делу Эпштейна, в числе которых многочисленные фото- и видеоматериалы с участием финансиста и его жертв. Публикация стала возможной после принятия в США Акта о прозрачности файлов Эпштейна, принятого американским парламентом и подписанного президентом страны Дональдом Трампом.

Что опубликовал Минюст США 19 декабря

Билл Клинтон в материалах Эпштейна. Фото © ТАСС / Zuma

19 декабря были опубликованы материалы общим объёмом 8 тыс. страниц, разделённых на четыре самостоятельных блока, каждый из которых представляет отдельный тип материалов.

Первый блок включает в себя фотографии, которые были сделаны во время обысков домов Эпштейна. Остальные блоки содержат фотографии из личного архива финансиста, включая достопримечательности по всему миру, где бывал Эпштейн. В них можно обнаружить и фотографии из Москвы и Санкт-Петербурга — здесь финансист побывал в ноябре 2002 года.

Почти все страницы обнародованных материалов прошли через жёсткую редактуру: имена жертв, адреса, контакты, а также фрагменты, относящиеся к продолжающимся расследованиям, скрыты чёрными блоками. Однако ряд фотографий и документов остался читаемым, и именно они стали ключевыми для общественной реакции.

Российский след: Эпштейн и Максвелл в Москве и Питере в 2002 году

Одним из неожиданных элементов опубликованных файлов стал блок, связанный с Россией. Ранее в материалах дела упоминались поездки Эпштейна по Европе и Азии, однако Россия долгое время оставалась лишь косвенным пунктом в свидетельствах.

Документы указывают на ноябрь 2002 года как на период пребывания Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл в Москве и Санкт-Петербурге. Это подтверждается метаданными фотографий и сопутствующими записями.

Собор Василия Блаженного на фото

Один из обсуждаемых снимков — фотография Гислейн Максвелл на фоне собора Василия Блаженного. Это не размытый кадр и не спорный силуэт: архитектурный объект легко узнаваем, ракурс типичен для туристических фотографий на Красной площади.

Для расследований такого уровня география имеет принципиальное значение, и именно поэтому этот кадр оказался в центре внимания.

Максвелл с российскими военными

Гислейн Максвелл позирует с парнями в российской военной форме. Фото © U.S. Justice Department

Ещё один опубликованный снимок показывает Максвелл рядом с двумя мужчинами в российской военной форме. Форма и элементы экипировки соответствуют образцам начала 2000-х годов.

Минюст США не даёт пояснений к этому фото. Нет подписей, нет указаний на статус мужчин или характер встречи. Соответственно, данный документ фиксирует факт контакта, но не объясняет его.

Удостоверения девушек из России и Восточной Европы

Особое внимание привлёк набор документов, включающий копии удостоверений девушек, с которыми был связан Эпштейн. Среди них, как выяснилось, были и россиянки. Также фигурируют Украина, Чехия и другие государства Восточной Европы. Персональные данные закрашены, однако годы выдачи и государственная принадлежность документов читаемы.

Это говорит о том, что Эпштейн и его окружение целенаправленно искали девушек по всему миру, а не ограничивались лишь США.

Кто на фото: Клинтон в джакузи, Спейси и другие знаменитости

Скандальные фото Билла Клинтона из файлов Эпштейна. Фото © ТАСС / Zuma / Department Of Justice

Отдельный раздел публикации посвящён фотографиям с участием известных персон. Минюст подчёркивает: присутствие на фото не означает причастности к преступлениям. Тем не менее сами изображения стали предметом пристального анализа.

Самый обсуждаемый кадр — экс-президент США Билл Клинтон в джакузи вместе с Максвелл и девушкой, лицо которой скрыто. Фото датировано началом 2000-х годов. На множестве других снимков политик запечатлён в обнимку с девушками.

Помимо Клинтона в кадре оказались и другие знаменитости — основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, бывший принц Великобритании Эндрю, певица Дайана Росс, актёры Кевин Спейси, Крис Такер и другие.

Где Трамп? Почти нет — только чек на $22,5 тыс.

В файлах Эпштейна фигурируют некоторые голливудские знаменитости. Фото © ТАСС / Zuma / Department Of Justice

Отсутствие Дональда Трампа в фотоматериалах стало отдельной темой обсуждения. В опубликованном массиве он почти не фигурирует. Единственный прямой документ — чек на сумму 22,5 тысячи долларов. На одном из снимков Эпштейн держит в руках чек на эту сумму, выписанный Трампом.

На самих снимках нынешнего президента США нет, что вызывает вопросы у главных оппонентов Трампа — демократов, которые выразили своё недовольство лишь частичной публикацией материалов по делу Эпштейна.

Самые странные находки: «Лолита», магазин для взрослых, записки

Также в опубликованные материалы вошли улики, косвенно указывающие на сексуальное влечение Эпштейна к несовершеннолетним.

Во-первых, это упоминание цитат из романа Владимира Набокова «Лолита», где главный герой испытывает сексуальное влечение к несовершеннолетним девочкам. Во-вторых, в документах фигурируют чеки из магазинов для взрослых, совпадающие по датам с поездками. Также фигурируют служебные записки с двусмысленными формулировками о поиске девушек для интимных утех.

Почему Минюст закрасил почти всё

Публикация материалов по делу Эпштейна вызвала неоднозначную реакцию в американском обществе, в том числе и по причине массовой редактуры обнародованных документов. Причём Минюст США оставил немалое число файлов в деле Эпштейна полностью скрытыми.

Одной из причин такого шага может служить необходимость защиты жертв. Кроме того, согласно принятому Акту о прозрачности дела Эпштейна, власти вправе утаивать данные, если на них изображено насилие над детьми или смерть, а также если их публикация может помешать действующему федеральному расследованию.

Реакция США

Частичная публикация материалов по делу Эпштейна вызвала недовольство в стане Демократической партии США.

В частности, лидер Демократической фракции в Сенате Чак Шумер выразил своё недовольство частичной публикацией материалов и потребовал от Минюста обоснования такого шага. Кроме того, парламентарий намерен добиться начала судебного разбирательства против Минюста США.

В соцсети X Шумер отметил, что принятый закон обязывал Минюст полностью опубликовать материалы дела Эпштейна. В то время как администрация Трампа, по его словам, намеренно «скрыла доказательства», что сенатор назвал нарушением закона.

Минюст в своё оправдание настаивает на том, что опубликованы были все материалы, обнародование которых разрешено законом на данный момент.

Что дальше: новые расследования или политический скандал

Публикация материалов по делу Эпштейна вызвала бурную реакцию в американском обществе. Причём недовольство демократов частичной публикацией документов грозит вылиться в политический скандал.

Стремление демократов начать судебное разбирательство против Минюста, а также обвинения в адрес администрации Трампа в намерении скрыть от граждан правду может подорвать доверие американского сообщества к власти.

Вероятно, в ближайшее время мы увидим новые материалы по делу Эпштейна, но какую реакцию они вызовут в американском обществе — покажет время.

Авторы Альмир Хабибуллин