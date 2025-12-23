Россияне выбрали главные события 2025 года

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выявил, какие события 2025 года россияне считают наиболее значимыми. Исследование показало, что каждый десятый житель страны (11%) главным событием года назвал специальную военную операцию на Украине и успехи российской армии.

Также в числе наиболее обсуждаемых тем в уходящем году респонденты отметили мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом (5%), и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (2%).

С точки зрения мировых событий, лидерами стали переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом и общее улучшение российско-американских отношений — их назвали 10% опрошенных. На втором месте с 8% снова оказалась тема СВО и мирных переговоров, на третьем — инаугурация Трампа (4%) и эскалация на Ближнем Востоке (4%).

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин — безусловный фаворит в опросе о герое 2025 года. Об этом в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований и ВЦИОМ, заявил начальник департамента политических исследований аналитического центра Михаил Мамонов. Второе место в рейтинге заняли участники СВО, военные и ветераны: их назвали 7% опрошенных.