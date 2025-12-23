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Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 23:50

Министр ПНЕ Ливии подтвердил гибель военного командования при крушении под Анкарой

Обложка © X / Aviation

Обложка © X / Aviation

Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба сообщил о гибели высшего военного руководства страны в авиакатастрофе близ Анкары.

«Начальник штаба Мухаммед аль-Хаддад, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства погибли в трагической аварии по возвращении из официальной поездки в Анкару», — говорится в заявлении премьера.

По данным турецких властей, на борту также находился командующий сухопутными войсками Ливии генерал-лейтенант Футури Грибель — Альфитори Джрибиль. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность.

Самолёт с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары
Самолёт с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

Как ранее сообщал Life.ru, поисково-спасательные группы нашли обломки разбившегося бизнес-джета Falcon 50. Самолёт упал вскоре после взлёта из аэропорта Анкары. На месте работают технические и следственные группы.

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Лия Мурадьян
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