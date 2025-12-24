Миллион «на старт» и ипотека 5%: Для учителей могут ввести новые льготы

В крупный городах России могут ввести программу для молодых учителей «Учительский старт». Основные меры поддержки будут включать единовременную выплату до миллиона рублей и льготную ипотеку не более 5% годовых. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Обращение появилось в распоряжении Life.ru.

«Прошу рассмотреть возможность расширения мер поддержки педагогических работников. В частности, разработать и внедрить федеральную программу «Учительский старт», адресованную молодым специалистам (до 35 лет), заключающим трудовой договор на срок от пяти лет с государственными или муниципальными школами в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек», — сказано в документе.

Программа должна предоставлять молодым специалистам в городах крупный единовременный подъёмный платеж (от 500 тыс. до 1 млн рублей с учётом региональных коэффициентов) и льготную ипотеку по ставке до 5% годовых для покупки жилья в населённом пункте работы.

По оценке авторов проекта, действующая с 2020 года федеральная программа «Земский учитель» доказала свою эффективность как инструмент привлечения учителей в сёла. Сейчас важно продолжать работу по поддержке молодых педагогов в крупных и средних городах, считает вице-спикер Госдумы.

Создание двухуровневой системы — «Земский учитель» для сёл и «Учительский старт» для городов — позволит сформировать непрерывный механизм привлечения кадров в школы по всей России и повысит материальную привлекательность учительской профессии.

Ранее в России обсуждалась инициатива о пересмотре предельной стоимости подарков для педагогов. Установленный в начале 2000-х годов лимит в три тысячи рублей устарел и не соответствует современной экономической ситуации. Данное ограничение, закреплённое в Гражданском кодексе, было введено для минимизации коррупционных рисков.