Депутат предложила пересмотреть лимит в 3000 рублей на подарки учителям

Лимит в три тысячи рублей на стоимость подарков учителям необходимо пересмотреть. Норма, введённая в начале 2000-х, устарела и не отвечает современным экономическим реалиям. Об этом сообщает первый зампред думского комитета по семье Татьяна Буцкая.

«Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке», — сказала Буцкая в беседе с РИА «Новости».

Действующий лимит закреплён в Гражданском кодексе и призван предотвратить коррупционные риски.

Ранее Life.ru писал, что почти половина россиян планируют потратить на все новогодние подарки не более 5000 рублей. Ещё часть респондентов готовы потратить от 5000 до 15000 рублей. Таким образом, 75% россиян планируют уложиться в бюджет до 15 тысяч рублей. При этом 12% опрошенных вообще не планируют покупать подарки.