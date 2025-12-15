Адвокат объяснил, какие новогодние подарки могут быть расценены как взятка

В предновогодний сезон обмен подарками между коллегами и партнёрами может обернуться уголовным делом. Даже недорогой презент можно квалифицировать как взятку, если будет установлена связь между подарком и служебным решением. Об этом предупредил адвокат Антон Пивоваров.

«Для госслужащих и работников бюджетных организаций действует строгий режим. Согласно закону № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», они не вправе принимать подарки, связанные с исполнением должностных обязанностей. Исключение составляют символические презенты стоимостью до 3000 рублей, а также протокольные сувениры, подарки на официальных мероприятиях и врученные от имени организации», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».

Однако определение «взятки» зависит не столько от стоимости презента, сколько от цели его дарения. Если правоохранители установят, что даритель действовал из выгоды, то такое действие будет считаться уголовно наказуемым. Кроме того, коммерческим подкупом будет считаться передача дорогостоящего алкоголя, путёвок на отдых и другие недешёвые подарки.

Адвокат выделяет два основных правила, которые позволят избежать недопониманий: символичность и отсутствие персональной выгоды. То есть, презент должен быть адресован организации, а не конкретному лицу.

