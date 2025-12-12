Психолог объяснила, почему мужчинам вечно «ничего не надо» в подарок на праздник

Причиной, по которой мужчины часто говорят «мне ничего не надо» в ответ на вопрос о подарке, является культурологическая особенность нашей страны. Об этом в беседе с Life.ru заявила психолог Алиса Метелина, пояснив, что в России исторически сложилась практика получать подарки от мужчин.

Другая причина связана с экономией. По её словам, люди, испытывающие недостаток финансов, часто следуют принципу, согласно которому мужчина должен экономить на себе. Психолог отметила, что на вопрос о подарке такие мужчины отвечают отказом, потому что желаемая ими вещь кажется им слишком дорогой для их партнёрши.

«Если речь идёт про семью, то мужчина скорее скажет: «Давай купим что-то», то есть сделаем не мне подарок, а вклад в семейный бюджет. Здесь накладывается, с одной стороны, история про то, что мужчина — добытчик, и это мужчина должен дарить, а с другой стороны, история про серьёзный недостаток денежных средств», — отметила эксперт.

Третьей причиной психолог назвала возможные детские травмы. Она пояснила, что в редких случаях мужчина просит недорогой подарок, который напоминает ему о безопасном времени, подсознательно воспринимая женщину в момент дарения как проекцию матери.

«То есть он просит о чём-то, при этом воспринимая женщину, я подчёркиваю, не всё время, а именно в этот момент, как некую, может быть, идеализированную, а может быть, что-то не додавшую ему маму или родителей. Благодаря этому он пытается таким образом вернуть себе чувство безопасности и внутреннего спокойствия», — заключила Метелина.

Ранее Life.ru писал, что почти половина россиян планируют потратить на все новогодние подарки не более 5000 рублей. Ещё часть респондентов готовы потратить от 5000 до 15000 рублей. Таким образом, 75% россиян планируют уложиться в бюджет до 15 тысяч рублей. При этом 12% опрошенных вообще не планируют покупать подарки.