Что подарить коллеге на Тайного Санту: 30 идей милых и полезных презентов до 1000 рублей
Скоро Новый год! На многих рабочих местах сейчас принято играть в Тайного Санту. В рамках этого излюбленного офисного развлечения вы получаете анонимный подарок от коллеги. Что подарить до 1000 рублей — 30 весёлых идей на Life.ru.
Конец декабря... волнительное предпраздничное время, которое многие из нас проводят на работе. И дарят новогодние подарки! Часто данное действие в массовом формате проделывает HR-отдел. Специально для них (и не только) мы собрали крутые подарки для коллег до 3000 рублей в этом материале. Теперь пришла пора вспомнить новомодную традицию Тайного Санты. Это анонимная игра, когда вы получаете подарок от коллеги, но не знаете, кто и что вам подарит. Дарящий и принимающий дары распределяются рандомайзером. Собрали в этом тексте 30 крутых идей для подарка коллеге на Тайного Санту. Все вписываются в ужатый бюджет до 1000 рублей.
Что такое Тайный Санта на самом деле
Сначала погрузимся в историю игры «Тайный Санта». Её в современном виде придумал миллионер и благотворитель из США Ларри Стюарт. Начиная где-то с 1970-х годов он 25 лет раздавал анонимные подарки нуждающимся. Сама традиция уходит корнями в эпоху викингов. В Скандинавии есть обычай Julklapp, он переводится как «Стук в дверь». В рамках «Йульклаппа» потомки варягов в Дании, Швеции, Исландии и Норвегии ходят по домам знакомых и вручают анонимные подарки. В эпоху глобализации всё это стало офисной игрой «Тайный Санта». Если переиначивать на русский манер, можно назвать практику «Тайный Дед Мороз».
Итак, вы участвуете в Тайном Санте. Всех уже распределили. Вам выпал коллега, знаете его не очень хорошо, а может быть, вообще не знаете. Бюджет ужат: до 1000 рублей. Как выкрутиться из ситуации? У нас есть ответ! Мы специально подготовили 30 замечательных идей подарков. Только учтите: дарить «полный рандом» — это не очень корректно с точки зрения этикета. Наведите справки о коллеге: его или её интересы, увлечения, склад характера, стиль жизни... Всё это поможет попасть прямо в точку.
Тайный Санта 2026: 10 подарков для внутреннего дзена до 1000 рублей
Подарки до 1000 рублей на Тайного Санту 2026: для спокойных людей, которые любят дзен и медитацию. Фото © Freepik
Если коллега и дарополучатель по Тайному Санте человек спокойный, склонный к глубоким размышлениям или медитативным практикам, эти идеи прямо для него. Или для неё. Такие подарки покажут заботу, с ними можно будет действительно расслабиться и «поймать дзен». Если человек медитирует, некоторые наши подарки и в этой практике помогут. Вот 10 презентов для спокойных интровертов на Тайного Санту 2026, и всё уложится в бюджет «до 1000».
- Акупунктурная ручка. Это нефритовая палочка специальной формы, она нужна для массажа лица. Холодное прикосновение нефрита к коже вселяет в душу спокойствие и гармонию.
- Массажные музыкальные шарики. Их делают из разных материалов, в основном из камня или металла. Особенность в том, что вы не просто катаете шарики в руке, вы делаете это с успокаивающим и приятным звуком.
- Подарочный набор мёда. Все любят мёд. Он бывает разный. В подарочном наборе можно найти все сорта, даже самые редкие и элитные, например, дягилевый.
- Калимба. Одновременно и музыка, и релакс. Это музыкальный инструмент с Карибских островов. Он создан из дерева и металлических пластиночек, которые выдают приятный гармоничный звук. Ошибиться, играя на калимбе, невозможно: она специально настроена в расслабляющем музыкальном ключе, мелодия будет приятной.
- Подарочный набор чая. Как и набор мёда, подарочная подборка чаёв подарит человеку не только радость, но и укрепление иммунитета.
- Любая вариация старого доброго фиджет-спиннера. Приятная современная штучка, которую интересно крутить в руках. Например, фиджет-куб — это совсем новая разработка, но замечательный антистресс.
- Шкатулка с функцией органайзера. Можно найти разные, дизайнерские, которые выглядят как башня или как мини-комод, но мягкий и помещающийся на столе. Для любительниц и любителей украшений.
- Набор для скрапбукинга. Практика создания и оформления фотоальбомов, открыток, блокнотов и других изделий ручной работы пришла к нам с Запада, но набирает популярность. Это психотерапевтично и превращает воспоминания в красивый артефакт. Подарок для ностальгирующих.
- Проектор звёздного неба. Обеспечит коллеге тёплую атмосферу дома и приятный сон. И покажет заботу. Можно найти варианты до 1000.
- Брелок, который записывает звуки на мини-кассету. Интересный и необычный гаджет, который отправляет вас прямиком в 80-е, эпоху зарождения Тайного Санты.
10 подарков на всякие случаи жизни (до 1000 рублей, Тайный Санта)
Тайный Санта 2026 для любителей приключений: 10 туристических и «боевых» подарков коллегам до 1000 рублей. Фото © Freepik
В жизни случается всякое. Если коллега любит приключения и не может усидеть на месте, то это подарки для неё. Или для него. Собрали полезные презенты для туристов, «самоделкиных», водителей, ну и немного тактического в подборке будет. «Всегда готов», — говорили пионеры в СССР, и ваш коллега после такого подарка тоже сможет так сказать. Подарки на Тайного Санту для авантюристов: 10 идей до 1000 рублей.
- Брелок самообороны. В нём есть почти всё, что может понадобиться при экстренной ситуации. Карманный арсенал включает в себя ключ-нож, куботан, антисептик, сигналку, молоточек для разбивания стёкол и карабин. Можно дополнить чем-то эксклюзивным.
- Солнцезащитные очки-маска на всё лицо. Выглядят как часть скафандра космонавта. Очень футуристично.
- Цурикава. Необычный подарок для автолюбителей, которые увлекаются уличной культурой. Подвеска на бампер либо выхлопную трубу автомобиля, свежая традиция родом из Японии. Красиво, позволяет выделиться на дороге.
- Органайзер для автомобиля. Водители посолиднее скажут спасибо за такой подарок. Хороший органайзер — залог того, что поездки будут «в кайф».
- Термокружка. Самая базовая вещь в мире. Можно найти варианты до 1000 рублей. Выбирайте те, которые безопасны для человека, красивы и сделаны «по уму».
- Мультитул. Хороший набор инструментов в одном блоке пригодится всегда, причём даже в том случае, если у человека уже 5 таких артефактов есть.
- Тактический браслет. В нём будут компас, часы, свисток, сам — сделан из паракорда. Очень полезная вещь в любых условиях, от крафтового бара до тайги.
- Вечная спичка. Можно забыть о зажигалках и найти такую, что будет смотреться дорого и красиво.
- Паяльный набор для новичков. Знать основы пайки в современном мире будет полезно. Только убедитесь, что коллега реально новичок и хотел бы таким заняться.
- Пинпойнтер. То есть карманный металлоискатель. Интересный подарок, который пригодится как домоседам, так и туристам. В квартире с ним можно искать проводку и трубы, а в походах — потерянные монеты Рюриковичей.
10 подарков на Тайного Санту в категории «гаджеты» и «развлечения»
Подарки для коллег на Тайного Санту до 1000 рублей: игры, гаджеты, развлечения 2026. Фото © Freepik
Если ваш коллега увлекается гаджетами или любит играть в игры не только в интернете, есть 10 идей подарков на Тайного Санту и для него. Или неё. Технологичные штучки до 1000 рублей — в нулевых и девяностых такое могло только присниться. Но скоро новый 2026 год, и теперь это реальность. Смотрите, какие гаджеты, игры и другие презенты для развлечений можно подарить коллегам.
- Умная мини-камера. Некоторые модели стоят до 1000 рублей и выполнены в форме кубика. Не только развлекательный, но и полезный подарок: можно поставить дома, например, чтобы контролировать, что там происходит, пока вас нет.
- Очки с беспроводными наушниками. Невероятно, но есть и такие до тысячи. Подарок для велосипедистов, альпинистов и прочих активных людей.
- Фараонова змея. Это химический эксперимент, который безопасен даже для детей (при наблюдении взрослых). В результате реакции образуются причудливые скульптуры из «лавы». Коллега получит незабываемые впечатления.
- Фишай для смартфона. Набор объективов точно подарит множество незабываемых вечеров и крутых фотосессий.
- Нарды. Классика, проверенная временем. Играть можно как с дочкой, так и с дедулями во дворе.
- Шахматы. Тоже классика. Интеллектуалы оценят. Может быть, первую партию как раз с вами и сыграют.
- Набор для домашнего покера или других карточных игр. Это для любителей азарта.
- Сушилка для обуви. Необходимый в каждом доме предмет, особенно если на улице мокрый снег или дождь.
- Неоновая лента. Подойдёт для создания атмосферы киберпанка. Можно поместить домой, в машину, на студию...
- Магнитная беспроводная зарядка. Пожалуй, самый полезный подарок в подборке. Без неё — как без рук. Обычные зарядки ломаются, этой не нужны провода. Коллеги оценят.
Правильная упаковка подарков коллегам на Тайного Санту
Правильная упаковка подарков на Тайного Санту — это важно. Не менее важно, чем сам подарок. Фото © Freepik
Правила упаковки подарков на Тайного Санту в принципе не отличается от правил упаковки просто на Новый год. Выбирайте красивые материалы, например, крафтовую бумагу с принтом. Делайте всё аккуратно. Вкладывайте в упаковку душу. Соблюдайте правило анонимности. Не раскрывайте интригу. Пожалуй, всё.
Тайный Санта — замечательная традиция, которая прочно прижилась на рабочих местах в России. Но не стоит забывать и о более старых традициях. Например, о советских. «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция», — говорил Женя Лукашин из «Иронии судьбы...». А Life.ru подготовил кроссворд по новогоднему фильму.