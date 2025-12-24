Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам военной промышленности Украины

Министерство обороны России заявило о нанесении массированных ударов по стратегическим объектам на территории Украины. По данным ведомства, поражены предприятия военной промышленности, а также объекты топливно-энергетического и транспортного комплекса.

В официальном сообщении Минобороны указано, что для ударов использовались силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Цели находились в 147 различных районах.

«Нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Украине повреждены производственные объекты компании «Укрнафта». В «Нафтогазе» не уточнили, какие именно объекты были атакованы и где они расположены, отметив, что ремонтные бригады занимаются устранением повреждений.