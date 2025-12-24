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Опубликовано 24 декабря 2025, 09:36

Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам военной промышленности Украины

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны России заявило о нанесении массированных ударов по стратегическим объектам на территории Украины. По данным ведомства, поражены предприятия военной промышленности, а также объекты топливно-энергетического и транспортного комплекса.

В официальном сообщении Минобороны указано, что для ударов использовались силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Цели находились в 147 различных районах.

«Нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что на Украине повреждены производственные объекты компании «Укрнафта». В «Нафтогазе» не уточнили, какие именно объекты были атакованы и где они расположены, отметив, что ремонтные бригады занимаются устранением повреждений.

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Александра Мышляева
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