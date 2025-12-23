«Доигралась!» Армия России отрезает Украину от Чёрного моря за подрыв танкеров
Военкор Коц: Украина «доигралась», ВС РФ отрезают её от Чёрного моря
Обложка © Telegram / Минобороны России
Украина «доигралась» с атаками на танкеры, и теперь её отрезают от Чёрного моря. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале. По его мнению, удары ВС РФ по инфраструктуре приносят стратегические результаты.
Поражение критических объектов, таких как мост в Маяках, и системные атаки на энергетику Одесской области серьёзно ограничили работу украинских портов. По словам Коца, в США подтверждают, что эффективность терминалов уже упала на 50%, многие из них остановлены или работают на генераторах.
«Удары по украинским портам и всей транспортной инфраструктуре юга страны наносятся практически в ежедневном режиме. Так на днях был поражён мост в Маяках, на котором держится логистика из дунайских портов», — пишет Коц.
Как отмечает военкор, это всё лишает Украину одного из немногих источников дохода и может привести к полной зависимости от внешних вливаний. По мнению Коца, это следствие того, что Украина «доигралась» с провокациями на море.
Напомним, что ВС РФ ударили «Геранью-2» по ключевому мосту через Дунай в Одесской области и вызвали многокилометровые заторы. А в ночь на 21 декабря на юге Одесской области были повреждены объекты портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры. Владимир Зеленский признался, что там ведутся разбирательства с ответственными за работу ПВО.
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