Путин пригрозил Украине ответом на подрыв танкеров в Чёрном море
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Атаки киевского режима на нефтеналивные танкеры не достигнут своих целей и не сорвут поставки, однако Россия обязательно даст на них ответ. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе Итогов года.
«Делается это, в том числе с утилитарной целью — повысить страховые взносы. Это не приведёт к ожидаемому результату, не нарушит никаких поставок, а только создаст дополнительную угрозу. Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — сказал глава государства.
Ранее Путин назвал происходящее пиратством и заявил, что Россия может «полностью отрезать Украину от Чёрного моря» в ответ на растущие угрозы. Анкара, чьи экономические интересы напрямую затронуты этими атаками, заняла принципиальную позицию. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что любые угрозы безопасности в пределах исключительной экономической зоны страны являются недопустимыми.
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