Атаки киевского режима на нефтеналивные танкеры не достигнут своих целей и не сорвут поставки, однако Россия обязательно даст на них ответ. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе Итогов года.

«Делается это, в том числе с утилитарной целью — повысить страховые взносы. Это не приведёт к ожидаемому результату, не нарушит никаких поставок, а только создаст дополнительную угрозу. Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — сказал глава государства.