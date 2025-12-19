Россия не начинала вооружённый конфликт в Донбассе, поэтому не считает себя виновной в гибели людей при проведении специальной военной операции. Об этом на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC о том, возьмёт ли Москва на себя ответственность за потери с обеих сторон, если откажется от мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин об ответственности за вооружённый конфликт на Украине. Видео © Life.ru

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что конфликт на Украине перешёл в вооружённую стадию после государственного переворота в 2014 году. Именно руководители нового киевского режима начали боевые действия против собственных сограждан на юго-востоке страны.

Вооружённый конфликт на Украине начался в 2014 году после антиконституционной смены власти в Киеве. В ответ на эти события в Крыму был проведён референдум, по итогам которого полуостров вошёл в состав России. Одновременно в Донбассе, вспыхнули масштабные протесты, переросшие в боевые действия между украинскими силами и провозглашёнными Донецкой и Луганской Народными Республиками.