Путин напомнил, что Россия не начинала вооружённый конфликт в Донбассе
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия не начинала вооружённый конфликт в Донбассе, поэтому не считает себя виновной в гибели людей при проведении специальной военной операции. Об этом на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC о том, возьмёт ли Москва на себя ответственность за потери с обеих сторон, если откажется от мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Владимир Путин об ответственности за вооружённый конфликт на Украине. Видео © Life.ru
«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», — подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил, что конфликт на Украине перешёл в вооружённую стадию после государственного переворота в 2014 году. Именно руководители нового киевского режима начали боевые действия против собственных сограждан на юго-востоке страны.
Вооружённый конфликт на Украине начался в 2014 году после антиконституционной смены власти в Киеве. В ответ на эти события в Крыму был проведён референдум, по итогам которого полуостров вошёл в состав России. Одновременно в Донбассе, вспыхнули масштабные протесты, переросшие в боевые действия между украинскими силами и провозглашёнными Донецкой и Луганской Народными Республиками.
В ходе выступления Владимир Путин вновь подчеркнул, что Москва готова решить конфликт с помощью переговоров и хотела бы наступления мира как можно скорее. Тем не менее, напомнил он, киевский режим и его покровители в Европе делают всё от них зависящее, чтобы боевые действия шли как можно дольше. В свою очередь Россия готова идти на компромиссы и надеется жить под мирным небом в будущем году.
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