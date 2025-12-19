Президент России Владимир Путин резко раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о «подготовке альянса к войне с Россией». Его комментарий прозвучал в ходе программы «Итоги года».

Путин напомнил, что хорошо знаком с Рютте, который ранее занимал пост премьер-министра Нидерландов, и охарактеризовал его как «умного, системного и эффективного руководителя». Однако высказывания нынешнего генсека НАТО вызвали у президента недоумение.

«Но что он несёт? Иногда хочется спросить: ну что ты говоришь? Готовятся к войне с Россией», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана в качестве противника или цели. Президент отметил, что именно Вашингтон — ключевой игрок и создатель НАТО.

«Почитай новую стратегию США. Там Россия не указана как враг. А генсек НАТО говорит, что готовится к войне с нами. Это что такое? Читать-то умеете?» — сказал Путин.

Он добавил, что подобные заявления ставят под сомнение логичность позиции альянса, и призвал его представителей «относиться к своим обязанностям ответственнее».

«Как вы нацеливаете НАТО на войну с Россией, если главная страна НАТО нас врагом не считает?» — резюмировал в ходе прямой линии президент.