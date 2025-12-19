«Не будете нас уважать — не жалуйтесь на последствия»: Путин ответил на вопрос ВВС о «новых СВО»
Путин: Никаких «новых СВО» не будет при уважительном отношении Запада к России
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Президент России Владимир Путин заявил, что никаких новых военных операций не будет, если Запад будет относиться к России с уважением и учитывать её интересы. Так он ответил журналисту BBC во время программы «Итоги года», где прозвучал вопрос о возможности «новой СВО».
«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы так же, как мы пытались соблюдать ваши», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что Москва неоднократно предупреждала о рисках, связанных с продвижением НАТО на восток, однако позиция России была проигнорирована.
«Вы нас надули с продвижением НАТО на Восток. Как у нас в народе говорят: кинули, пренебрегли нашими интересами», — заявил он.
По словам российского лидера, текущая международная напряжённость — результат действий западных стран, которые сами «создали сегодняшнюю ситуацию» и продолжают её нагнетать, «постоянно говоря, что готовятся к войне с Россией».
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