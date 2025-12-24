Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американские спецслужбы ещё в 1957 году анализировали Украину как потенциальный театр военных действий. В своей статье для журнала «Родина» он написал о докладе ЦРУ, в котором территория республики была поделена на 12 зон с «русскими островами».

«В докладе «Факторы сопротивления и зоны действий специальных войск США. Украина» территория советской республики была поделена на 12 зон. По мнению аналитиков, с точки зрения «исторических особенностей, религиозной предпочтительности и вероисповеданий», Крым (зона 1), Донбасс (зона 2), северо-восточный район Украины (зона 3) являются «русскими островами в украинском море и, следовательно, отождествляют себя с российскими интересами и советской властью», — написал Медведев.

Он отметил, что данный документ, по его мнению, демонстрирует долгосрочные планы западных стран по расколу Украины и отрыву её от России ещё в годы холодной войны.

Ранее Медведев обратил внимание на удивительную смену позиции некоторых европейских политиков. Он указал, что министр обороны Германии Борис Писториус и президент Финляндии Александр Стубб неожиданно высказались о том, что не видят угрозы нападения России на НАТО. Зампред Совбеза предположил, что это может быть следствием внезапного «трезвого взгляда» или влияния рождественской атмосферы.